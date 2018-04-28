ГУ МЧС по Кемеровской области опубликовало выдержки из письма Сергея Генина, начальника караула старшего лейтенанта внутренней службы, в отношении которого возбуждено дело о халатности в связи с пожаром в ТЦ "Зимняя вишня".

Напомним, Генина обвинили в гибели нескольких десятков человек. По версии следствия, он неправильно выбрал маршрут в горящем торговом центре.

В комментариях ведомства отмечено, что руководство МЧС выступает на стороне своего соратника, в связи с чем и было принято решение о публикации письма.

"Чтобы не оказывать давления на следствие и, главное, не навредить самому Сергею, обнародуем письмо отдельными, наиболее важными цитатами, сохраняя орфографию", — отметили в МЧС.

"Привет всем!!! Огромное спасибо за поддержку и поддержку моей жены. Даже не знаю, как выразить вам свою благодарность. Не сдавайтесь, тушите пожары и будьте осторожны. А в жизни так все нестабильно, я никак не ожидал, что окажусь в таком положении, но что есть, то есть.

У меня, в принципе, все нормально, соседи — классные пацаны, как только заехал в камеру, был в шоке и в отчаянии, но они меня поддержали морально… Сейчас вроде мое самочувствие стало стабилизироваться, отношение администрации достойное, правильное. Конечно, очень хочется домой, загадывать не буду, но надеюсь, что это скоро разъяснится, меня оправдают и отпустят.

Мы делали все, что смогли и больше!

Какие-то ценности у меня переосмыслились, хорошо, что не сошел с ума, хотя был на грани после того, что меня обвинил СК в смерти 37 человек. Это было, как будто я тут же должен застрелиться или еще как, но, слава богу, у меня не хватило на это мозга. Это было так неприятно, что жить не хотелось. Поначалу почти не спал, но тут со мной беседовали и пацаны, и психологи, и администрация, в общем, все меня поддержали и поддерживают, и верят, что мы сделали все, что от нас зависело и не зависело!!! Мы все равно молодцы!!!

Как бы нас ни хаяли другие, Бог им судья. Их тоже можно понять, поэтому лично я на них зла не держу…

Если Бог не дал там умереть мне и никому из нас, значит, ему так надо.

И еще хочу вам сказать — берегите жен. Это наш тыл, офигенный тыл.

Еще раз огромное Вам спасибо за поддержку. Берегите себя, мы нужны стране, если не мы, то кто будет спасать людей и тушить пожары?.. В общем, сухих вам рукавов.

Да, кстати, иногда слышу, как вы на пожар едете, узнаю моторы и сирены. Бог с нами, не забывайте об этом… Надеюсь на скорую встречу со всеми".