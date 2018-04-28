ГУ МЧС по Кемеровской области опубликовало выдержки из письма Сергея Генина, начальника караула старшего лейтенанта внутренней службы, в отношении которого возбуждено дело о халатности в связи с пожаром в ТЦ "Зимняя вишня".
Напомним, Генина обвинили в гибели нескольких десятков человек. По версии следствия, он неправильно выбрал маршрут в горящем торговом центре.
В комментариях ведомства отмечено, что руководство МЧС выступает на стороне своего соратника, в связи с чем и было принято решение о публикации письма.
"Чтобы не оказывать давления на следствие и, главное, не навредить самому Сергею, обнародуем письмо отдельными, наиболее важными цитатами, сохраняя орфографию", — отметили в МЧС.
"Привет всем!!! Огромное спасибо за поддержку и поддержку моей жены. Даже не знаю, как выразить вам свою благодарность. Не сдавайтесь, тушите пожары и будьте осторожны. А в жизни так все нестабильно, я никак не ожидал, что окажусь в таком положении, но что есть, то есть.
У меня, в принципе, все нормально, соседи — классные пацаны, как только заехал в камеру, был в шоке и в отчаянии, но они меня поддержали морально… Сейчас вроде мое самочувствие стало стабилизироваться, отношение администрации достойное, правильное. Конечно, очень хочется домой, загадывать не буду, но надеюсь, что это скоро разъяснится, меня оправдают и отпустят.
Мы делали все, что смогли и больше!
Какие-то ценности у меня переосмыслились, хорошо, что не сошел с ума, хотя был на грани после того, что меня обвинил СК в смерти 37 человек. Это было, как будто я тут же должен застрелиться или еще как, но, слава богу, у меня не хватило на это мозга. Это было так неприятно, что жить не хотелось. Поначалу почти не спал, но тут со мной беседовали и пацаны, и психологи, и администрация, в общем, все меня поддержали и поддерживают, и верят, что мы сделали все, что от нас зависело и не зависело!!! Мы все равно молодцы!!!
Как бы нас ни хаяли другие, Бог им судья. Их тоже можно понять, поэтому лично я на них зла не держу…
Если Бог не дал там умереть мне и никому из нас, значит, ему так надо.
И еще хочу вам сказать — берегите жен. Это наш тыл, офигенный тыл.
Еще раз огромное Вам спасибо за поддержку. Берегите себя, мы нужны стране, если не мы, то кто будет спасать людей и тушить пожары?.. В общем, сухих вам рукавов.
Да, кстати, иногда слышу, как вы на пожар едете, узнаю моторы и сирены. Бог с нами, не забывайте об этом… Надеюсь на скорую встречу со всеми".
Комментарии
По версии следствия, он неправильно выбрал маршрут в горящем торговом центре
В выбранных цитатах ни слова об этом. Каким бы хорошим парнем он не был, но если он неправильно выбрал маршрут, то это плохо. Не уверен, что следователи больше понимают в выборе маршрута, чем он и хотелось, чтобы он был в этом не виноват, но еще больше хотелось бы, чтобы это никогда в жизни не повторилось. Чтобы никогда на свете больше не погиб ни один ребенок. Чтобы даже угрозы жизни ребенку не было никогда и нигде
Он что? Господь Бог?
Понастроили с благословения администрации города КАТАКОМБЫ и хотят чтобы каждый пожарный знал все закоулки ТЦ.
Главные виновники - это взяточники, которые разрешили строить как попало и ЗАПРЕТИЛИ проверять эти ТЦ.
Держись, пожарный! Многие простые люди, посетители этих ТЦ болеют за тебя и ждут справедливого решения.
А вот про чиновниц что-то замолкли...
Уже "отмазались"?
Вообще не понятно, арестовывать то зачем, он же не собирается сбегать!
Фиолетово на этого пожарного, он думал 18 марта проголосую как начальство скажет и ни чего страшного не случится, а оно вононо как. Теперяча "пацанам" на "хате" пусть байки травит.
28.04.2018 16:08
- гость -
А вдруг этот пожарный, 18 марта проголосовал ни как начальство сказало, думал ничего страшного не случится, а оно вононо как? Попытка связать трагедию в Кемерово с голосованием 18 марта не хорошо воняет
Пресс-секретарь сибирского МЧС с тобой солидарен
Виноват стрелочник.
значит попытка связать с выборами воняет. а попытка выгородить чиновников и обвинить спасателя не воняет, таким путем следующее обвинение будет детям, типа не побежали навстречу, не туда побежавшему, спасателю.
Вот он поедет по этапу, а чиновник патриотично в Крым отдыхать.
28.04.2018 16:08
- гость -
Фиолетово на этого пожарного, он думал 18 марта проголосую как начальство скажет и ни чего страшного не случится, а оно вононо как. Теперяча "пацанам" на "хате" пусть байки травит.
Судя по выборам, деградантов как этот гость, все меньше и меньше... эт хорошо...
28.04.2018 16:55
- гость -
Так гость, который с выборами связал, пожарного и обвинил, написав, что он сам виноват, не правильно проголосовал. По его логике и можно и детям предъявить, что их родители сами виноваты, неправильно проголосовали. Как вам такая связь, не воняет?