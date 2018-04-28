Фото: er2-1001.ru
Расписание алтайских пригородных поездов изменится в праздничные дни, сообщили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО "РЖД" по региону.
В новом расписании указано местное время.
Так, 28 апреля назначается электропоезд №6020 Барнаул – Красный Боец (отправление в 18:36, прибытие в 20:38). 30 апреля назначается электропоезд №6001 Озерки – Барнаул (отправление в 05:33, прибытие в 6:54).
1 мая назначаются пригородные поезда:
- №6384 Барнаул – Овчинниково (отправление в 8:12, прибытие в 10:18);
- №6383 Овчинниково – Барнаул (отправление в 16:06, прибытие в 18:00).
- №6386 Барнаул – Баюново (отправление в 9:27, прибытие в 10:44);
- №6385 Баюново – Барнаул (отправление в 14:20, прибытие в 15:35).
30 апреля, 1, 2, 9 мая назначаются пригородные поезда:
- №6127 Барнаул – Алейская (отправление в 10:41, прибытие в 13:21);
- № 6128 Алейская – Барнаул (отправление в 16:45, прибытие в 19:34).
3, 10 мая назначается электропоезд:
- №6775 Сузун – Барнаул (отправление в 4:01, прибытие в 6:54).
28 апреля отменяются пригородные поезда:
- №6127 Барнаул – Алейская (отправление в 10:41, прибытие в 13:21);
- №6128 Алейская – Барнаул (отправление в 16:45, прибытие в 19:34).
30 апреля отменяется электропоезд:
- №6775 Сузун – Барнаул (отправление в 4:01, прибытие в 6:54).
30 апреля, 1, 2, 9 мая отменяются электропоезда:
- №6101 Депо – Барнаул (отправление в 7:01, прибытие в 7:40);
- №6021 Озерки – Барнаул (отправление в 4:34, прибытие в 5:55);
- №6020 Барнаул – Красный Боец (отправление в 18:36, прибытие в 20:38).
1 мая отменяются пригородные поезда:
- №6382 Барнаул – Овчинниково (отправление со ст. Барнаул в 8:12, прибытие в 10:18);
- №6381 Овчинниково – Барнаул (отправление в 13:42, прибытие в 15:35).
3, 10 мая отменяется электропоезд:
- №6001 Озерки – Барнаул (отправление в 5:33, прибытие в 6:54).
Расписание других пригородных поездов остается без изменений. С 11 мая 2018 года расписание указанных поездов пригородного сообщения будет восстановлено в соответствии с действующим графиком.
Комментарии
Для иллюстрации могли бы найти в сети фотку алтайской электрички...