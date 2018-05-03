Садовая ярмарка LAVKA откроется в Барнауле 5 мая

Торгово-выставочный центр "Соцветие" в связи со стартом дачного сезона приглашает барнаульцев и гостей города на садовую ярмарку LAVKA – уникальное событие, которое позволит познакомиться с новинками отрасли и приобрести их, поучаствовать в интересных мастер-классах и выиграть ценные призы.
Вниманию посетителей будет представлен современный садовый инвентарь и аппаратура, семена и посадочный материал. Каждый сможет не только получить подробную консультацию по товарам, но и приобрести все необходимое для сада и огорода со скидкой 30%. А эксперты ярмарки – лучшие ремесленники Алтайского края – проведут мастер-классы по ковке, продемонстрируют свои творения — глиняные изделия и резьбу по дереву.
За хорошее настроение на LAVKE будут отвечать популярный ведущий Александр Косачев и всеми любимая группа Groo. Гостей праздника ждут угощения, сувениры и лотерея среди всех участников ярмарки с розыгрышем ценных призов.
Ярмарка LAVKA состоится 5 мая по адресу Челюскинцев, 143 — летняя площадка ТВЦ "Соцветие", начало в 13:00.
LAVKA — настоящий весенний праздник в оригинальном садово-огородном стиле.
Справка: Торгово-выставочный центр "Соцветие" открылся в Барнауле 4 октября 2012 года. На первом этаже центра представлен широкий выбор комнатных и интерьерных растений (более 500 наименований), 150 различных наименований кашпо, интерьерная керамика из белой глины, а также большой выбор интерьерного декора и различных сувениров ручной работы. На втором этаже ТВЦ “Соцветие” представлены садовые инструменты от ведущих представителей рынка Японии (ARS), Голландии (Standart), Финляндии (Fiskars), а также и от отечественных производителей. Грунт и удобрения от компаний "Фарт", Bone Forte и "Чародей", садовый инвентарь и посадочные материалы, а также более 100 различных видов ландшафтных фигур. Сегодня ТВЦ "Соцветие" предоставляет своим посетителям множество декоративных и интерьерных решений как для квартир, так и для загородных домов с прилегающей садовой территорией.
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