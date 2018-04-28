Жительница Тюмени в социальных сетях сообщила о пропаже своей собаки, которая исчезла неподалеку от городского ЦУМа. Собака была одета в темно-коричневое пальто на кнопках с меховым воротником и сапожки, пишет URA.RU со ссылкой на паблик "ЧС Тюмень".
"Помощь нужна! Потерялся мой йорк сегодня возле ЦУМа. Просьба подобрать собачку и позвонить мне. Его зовут Ронни, ему 13 лет", — рассказала хозяйка собаки.
Жители города в комментариях к посту позавидовали образу жизни собаки. "Собакам пальто от Шанель, сапоги. Я в шоке", "А деньги у него при себе были?", — пишут люди.
Нашлись и люди, которые пытались помочь в поисках пропавшего йорка. На данный момент собака так и не нашлась.
Комментарии
13 лет уже довольно старенький.