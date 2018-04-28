Фото: molnet.ru
Житель Камня-на-Оби, который пропал 24 апреля, был найден мертвым в салоне автомобиля, информирует "Катунь 24" со ссылкой на "Каменские известия".
Ранее сообщалось, что мужчина уехал на автомобиле Toyota Carina белого цвета в неизвестном направлении. Затем волонтеры, занимавшиеся поиском жителя Камня-на-Оби, сообщили о его смерти.
В данный момент стало известно, что тело мужчины было обнаружено в автомобиле. Предположительно, его смерть наступила от отравления угарным газом.
Кроме того, в салоне была найдена предсмертная записка. По данному факту проводится доследственная проверка.
В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза.
Комментарии
в салоне была найдена предсмертная записка
Неужели правда кредит? Или жена?
Предположительно, его смерть наступила от отравления угарным газом.
То есть он закрыл все окна и двери, надел шланг на глушитель и сунул его в салон? Или есть еще варианты, как самому организовать такое отравление? Что нечаянно, в гараже такое бывает, понятно, но ведь он из гаража уехал
14:46, одно можно сказать точно. "Не от хорошей жизни"