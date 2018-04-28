Телеканал СТС запустил в эфире анонс "Пиратов Карибского моря: На краю света", в котором прозрачно описываются попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram в России.
"Вы слыхали легенду о находчивом капитане Джеке Воробье? Сперва у него хотели забрать ключи, но он не отдал. И был суд, и был вердикт. Но хитрый Воробей нашел другой путь и угнал у всех из-под носа... телегу", — говорится в анонсе.
"Ключа-то нет, и то, что им отпирается, нельзя открыть", — говорит Джек Воробей команде разношерстных пиратов, обступивших его со всех сторон.
Комментарии
Ха ха ха )). Остроумно !!
Этапять!
А на ютубе у видео уже потерли