Сколько в Алтайском крае "детей войны" и какие они имеют льготы

Есть такая категория граждан — "дети войны". Те, кто родился в годы Великой Отечественной войны или был несовершеннолетним на момент окончания ВОВ. Война закончилась 73 года назад, но до сих пор статус более 14 миллионов россиян, попадающих под эту категорию, не урегулирован на уровне страны. В Алтайском крае закон о статусе "детей войны" появился три года назад. Какие льготы они имеют и сколько их осталось, расскажем в материале.

В региональном отделении Пенсионного фонда России порталу Amic.ru сообщили, что в Алтайском крае на сегодняшний день живет 153 тысячи 889 человек, рожденных в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года.

Кстати, на начало 2015 года их было более 200 тысяч человек. Статус "дети войны" присвоен 120 тысячам граждан.

В Алтайском крае закон о статусе "дети войны" был принят в 2015 году. Как тогда признавались сами депутаты, буквально выстрадан.

Статус "дети войны" присваивается гражданам РФ, проживающим в Алтайском крае и родившимся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года.

Краевой закон содержит всего две меры социальной поддержки:

Внеочередное оказание медпомощи по программам госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной власти Алтайского края.

Право на получение свободных мест, предназначенных для предоставления социальных услуг, в организациях социального обслуживания, включенных в реестр поставщиков социальных услуг.

В январе 2017 года губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил, что власти региона планируют принять еще одну льготу — компенсация части затрат на газификацию домов "детей войны", независимо от уровня их доходов. Это действительно произошло. В прошлом году власти выделили 2,5 млн рублей в качестве льготы для 126 "детей войны" на подключение к природному газу. На это выделят деньги и в 2018 году. Но в законе на постоянной основе эта льгота не закреплена.

В прошлом году единоразово по 2000 рублей получили 20 тысяч пенсионеров. Те, кто относится в категории "дети войны", но не имеет льготы по другому основанию (то есть не инвалид, не ветеран труда, не труженик тыла, не репрессированный).

По словам депутата Алтайского краевого Заксобрания, главы фракции "Справедливая Россия" в АКЗС Александра Молотова, партия неоднократно предлагала и сам закон, когда его еще не было, и расширить список льгот. Например, ввести денежные выплаты ежемесячно по 400 рублей. Не всем "детям войны", а тем, кто не является получателем ежемесячной денежной выплаты по другим основаниям (перечислены в предыдущем абзаце). Таких в регионе, по данным "СР", от 11 до 32 тысяч человек. Кстати, в Ленинградской области такая выплата составляет 600 рублей, в Амурской — 760 рублей. Но инициатива "СР" поддержки у депутатов (а для принятия надо большинство) не нашла. К осени фракция планирует повторить попытку.

По мнению депутата АКЗС, председателя комитета по социальной политике, члена самой большой фракции в парламенте "Единая Россия" Татьяны Ильюченко, конечно, эта категория граждан нуждается в поддержке.

"Но мы считаем, что категория "дети войны" должна быть прописана на федеральном уровне. Должен быть единый подход к определению. Сегодня каждый регион действует по-своему: разные льготы, разные возрасты. Это крайне сложная категория", — считает она.

Татьяна Ильюченко добавила, что пока на рассмотрении в АКЗС нет инициатив о расширении льгот.

О необходимости разобраться сначала на федеральном уровне предлагает и депутат АКЗС, руководитель регионального отделения ЛДПР Евгения Боровикова. Она рассказала Amic.ru, что партия внесла такой законопроект в Госдуму.

"Вокруг этой темы давно много споров. В ЛДПР предлагают считать "детьми войны" тех людей, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет и которые постоянно проживают на территории РФ. Для них думцы требуют ежемесячную денежную выплату в размере 1000 рублей и обслуживание социальными организациями вне очереди. Сейчас человек, имеющий право на социальную поддержку по нескольким основаниям, может выбирать только одно. Но этот принцип не должен распространяться на "детей войны". Пусть их выплата суммируется с другими", — сказала Боровикова.

Право устанавливать дополнительные льготы имеют и муниципалитеты. В Барнауле, например, такие граждане могут обслуживаться в социальных магазинах и предприятиях сферы услуг. Это некоторые виды услуг в парикмахерских, мастерских по ремонту обуви, швейных мастерских, фотоателье, мастерских по ремонту сотовых телефонов, в шиномонтаже, аквахимчистке, автомойке, мастерских по ремонту бытовой техники и мастерских по чистке подушек.

Пока же страна думает над законом, "детей войны" становится все меньше. На самом деле многие из людей, рожденных в указанные годы, уже являются льготниками. Они могут быть тружениками тыла, ветеранами труда, иметь еще какие-то основания. Но часть остается без какого-либо статуса.