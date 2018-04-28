Фото: rusargument.ru
Мотоциклист погиб в результате опрокидывания своего транспортного средства на автодороге "Заринск — Смазнево — Голуха — Цементный завод" в Алтайском крае.
Как сообщает "Алтайская правда", трагический инцидент произошел в ночь на 27 апреля. Известно, что мотоциклом "ИЖ Планета-5" управлял мужчина 1966 года рождения.
По предварительным данным, он двигался в сторону Заринска со стороны станции Голуха, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
Мужчина скончался на месте происшествия. По данному факту проводится проверка.
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