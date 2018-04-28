Пользователи Сети высмеяли список запрещенных предметов, который опубликовали организаторы международного песенного конкурса "Евровидение", пишет "Газета.ру".
Общественность удивило, что в списке оказались такие предметы, как клейкая лента и тележки.
"Никаких тележек. Нужно будет отложить поход в супермаркет", — прокомментировали запрет в Twitter.
Кроме того, на мероприятие нельзя будет пронести шприцы, ножи, яды, скальпели, дымовые шашки, оружие, а также еду, посуду, пиротехнику и бутылки с жидкостью более 100 мл.
Помимо этого, в списке оказались лестницы и мячики для гольфа.
"Смотрится дико, как будто некоторые из вещей были добавлены в список после какого-нибудь инцидента... "помните тот случай с лестницей?" - написали в Twitter.
"Придется мне с моим набором бомжа возвращаться домой", — отметил еще один пользователь соцсети, который, судя по всему, решил пронести на "Евровидение" все указанные организаторами предметы.
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