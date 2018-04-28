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Пятеро приговоренных к смерти вышли на волю в России за последние годы

, ИА "Амител"
267 пожизненно осужденных человек получили право на УДО, подали ходатайство об этом уже 56 человек

Фото: chert-poberi.ru

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила, что за последнее время из колоний для пожизненно осужденных на свободу вышли пять человек, сообщает LIFE.

Глава Управления исполнения приговоров и специального учета генерал-майор Игорь Вединяпин заявил, что всем этим приговоренным ранее к смертной казни высшая мера, действовавшая в России до 1996 года, в порядке помилования тогдашним президентом РФ Борисом Ельциным была заменена на пожизненный срок.

Основанием для освобождения стали пересмотры приговоров, по итогам которых пожизненное заключение было заменено на разные сроки лишения свободы, которые осужденные уже отбыли в колонии. Таким образом, они получили право просить об освобождении.

"Каждый восьмой из отбывающих в России пожизненное лишение свободы уже имеет право просить об условно-досрочном освобождении", — сообщил Вединяпин.

По его словам, в исправительных колониях для осужденных к пожизненному лишению свободы содержатся 267 человек, у которых наступило право на УДО. Подали ходатайство об этом уже 56 человек.

Как отметил эксперт Федеральной палаты адвокатов России Вадим Кудрявцев, по статистике пожизненно осужденные мечтают вернуться в общество, поэтому большинство ведет себя положительно, не нарушая режим. Около 50% заключенных, приговоренных к пожизненному сроку, надеются дожить до УДО.

По данным издания, на воле оказались убийцы-рецидивисты и насильники: 46-летний Александр Бирюков, 66-летний Владимир Дорохин, 59-летний Алексей Щеголев и 56-летний Владимир Пахомов. А также 60-летний Анвар Масалимов, который сейчас пытается наладить свою жизнь в Уфе, где живет в притонах с бомжами и алкоголиками. На днях СМИ сообщили, что он вновь подозревается в убийстве мужчины. Представитель СК РФ по Башкирии заявил, что Масалимов проходит в качестве свидетеля по делу об убийстве.

Впервые Масалимов сел в 1980 году, когда ему было 23 года. К этому времени житель Башкирской АССР уже успел отслужить в армии, жениться, завести сына и устроиться работать на завод.

Однако во время одной из посиделок в заводской компании спор перешел в перебранку, а в качестве аргумента в ссоре Масалимов выбрал нож. В итоге он совершил убийство, за которое получил 15 лет. В 1991 году освободился по УДО и вернулся в Уфу.

Но на свободе его никто уже не ждал. Тогда он уехал в Томскую область, где в поселке Комсомольск устроился грузчиком. Познакомившись с одиноким пенсионером Гавриловым, Масалимов снял у него в доме комнату.

Согласно материалам Томского областного суда, в один из вечеров, выпивая с пенсионером, Масалимов задушил его и расчленил с помощью топора. Голову сжег в печке, а части туловища выбросил в выгребную яму. Суд приговорил Масалимова к смертной казни — расстрелу.

Убийца обжаловал приговор, написал прошение о помиловании на имя тогдашнего президента России Бориса Ельцина. Пока документы путешествовали по инстанциям, в 1996 году в России ввели мораторий на смертную казнь, а рецидивиста отправили в "Полярную сову" — колонию особого режима для пожизненно осужденных.

Там он продолжал писать жалобы и апелляции. В суде Масалимову удалось доказать, что его осудили еще по Уголовному кодексу РСФСР. В новой редакции УК уже убрали понятие "опасный рецидивист", а именно это и было отягчающим обстоятельством в приговоре Масалимову в 1991 году.

Таким образом, убийство стало квалифицироваться без отягчающих обстоятельств, за что положен другой срок — до 10 лет лишения свободы. Этот срок Масалимов уже отсидел, потому что провел в колонии 25 лет. После он уехал в Уфу.

Удовлетворены прошения об освобождении и еще троих "смертников", сидевших в колонии для пожизненно осуждённых "Белый лебедь" в городе Соликамске Пермского края. Это хладнокровные убийцы Дорохин, Щеголев и Пахомов.

Дорохин был осужден Краснодарским краевым судом в 1997 году за убийство своих знакомых с целью грабежа и приговорен к высшей мере наказания. К расстрелу за убийства, разбои и грабежи в 1993 году Краснодарский краевой суд приговорил Пахомова. Амурский областной суд приговорил к высшей мере наказания в 1995 году убийцу и садиста Щеголева.

Всем троим убийцам тогдашний президент России Борис Ельцин заменил смертную казнь на пожизненное лишение свободы.

Находясь в колонии для пожизненно осужденных "Белый лебедь" в городе Соликамске Пермского края, все трое душегубов писали жалобы и апелляции в Верховный суд, краевые и городские суды с требованием пересмотреть их приговоры и освободить в связи с отбытием 25-летнего срока.

Дорохину, Щеголеву и Пахомову удалось доказать, что их судили еще по Уголовному кодексу РСФСР, который предусматривал срок заключения не более 20 лет. Получалось, что они уже пересидели свои сроки.

Соликамский районный суд Пермского края освободил "смертников".

Бывший "смертник" из колонии для пожизненно осужденных "Вологодский пятак", расположенной в Белозерском районе Вологодской области, Бирюков был освобожден Вологодским областным судом.

Уроженец Саратова в 1991 году, за три дня до "дембеля", расстрелял из автомата офицера военной части, где проходил срочную службу. Причиной стали сексуальные домогательства начальства. Военный суд приговорил Бирюкова к смертной казни.

Как и другие "смертники", Бирюков обжаловал приговор, написал прошение о помиловании на имя президента России Бориса Ельцина и оказался на острове Огненный в колонии для пожизненно осуждённых.

В 1997 году российский режиссер Александр Гутман снял фильм о последнем свидании Александра Бирюкова с матерью — "Три дня и больше никогда". Картина стала лауреатом нескольких фестивалей авторского кино, а потом её увидели члены Комиссии по помилованию при Президенте России и обратились в Военную коллегию Верховного суда с просьбой изучить материалы уголовного дела.

Суд изменил квалификацию преступления Александра Бирюкова, удовлетворив его ходатайство об освобождении. "Смертник" Бирюков вернулся в Саратов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

28.04.2018 17:19
гость

Зачем публикуют сведения о наших гуманных законах, народ позлить? Может это провокация?

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28.04.2018 17:23
гость

убийство стало квалифицироваться без отягчающих обстоятельств, за что положен другой срок — до 10 лет лишения свободы.

Расчленил труп, голову сжег в печке, какие тут отягчающие? А кто-то может подумать, что 10 лет не много, если убить убийцу и предпочтет сам решить проблему наказания убийцы, чем полагаться на гуманный суд

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28.04.2018 17:44
- гость -

Нормально. При Ельцине вместо того чтобы расстрелять на пожизненное посадили. При Путине и совсем на свободу выпустили.

0  0
28.04.2018 18:05
гость

При совершении повторного преступления (рецидива) освобождённых нужно сразу к высшей мере , а подписавших амнистию - на пожизненное , что бы несли ПОЛНУЮ ответственность за тех ,кого освободили .

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28.04.2018 18:37
- гость -

Русский народ опустили ниже крыши
Его можно истреблять, а убийцам вольные подписывать
Что это ? Если не геноцид???

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