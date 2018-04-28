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Проверки, проведенные в ТРЦ Новосибирской области после пожара в кемеровской "Зимней вишне", показали, что абсолютное большинство торговых центров региона функционируют с нарушениями, сообщает "Интерфакс".
Как рассказал начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры региона Георгий Феофанов, из 161 проверенного ТРЦ нарушения отсутствуют лишь в четырех.
"В суды направлено пять заявлений о запрете осуществления деятельности до устранения нарушений пожарного законодательства", — добавил представитель надзорного ведомства, уточнив, что речь идет о ТЦ "Занзибар", рынке "Левобережный", кинотеатре "Рассвет" и одном магазине в Новосибирске, а также еще одном магазине в Бердске.
Напомним, что нарушения норм пожарной безопасности ранее были выявлены и в ТРЦ Алтайского края.
В данный момент в Барнауле временно закрыты ТЦ "Район" и "Гулливер".
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