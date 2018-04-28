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Шесть лесных пожаров зафиксировано на землях лесного фонда Алтайского края, начиная со старта пожароопасного сезона, сообщили в региональном минприроды.
"С начала пожароопасного сезона, с 12 апреля, на землях лесного фонда произошло 6 пожаров, огнём пройдена площадь 3,3 га. На тушении было задействовано 28 работников ПХС, 9 автоцистерн и 3 трактора", — уточняют в ведомстве.
Согласно оперативным данным, за прошедшие сутки один лесной пожар случился в Новичихинском районе. Причиной возгорания стало несоблюдение населением правил пожарной безопасности на природных объектах.
Возгорание было оперативно ликвидировано. Пожаром был пройден 1 гектар.
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