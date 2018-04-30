Смартфон лопате в помощь

Если весна для вас — это, прежде всего, начало посевного сезона, и вы точно знаете, где проведёте майские праздники, помощь будет очень кстати. Она совсем рядом, в смартфоне, который способен на большее, чем просто фотографировать цветы. Мы подобрали четыре бесплатных приложения, с которыми вы точно вырастите "вау"-урожай без хлопот и сделаете красивый дачный участок на зависть соседям и друзьям. Будет чем похвастать в соцсетях!

Лунный календарь

Растущая или убывающая луна влияет на дачную жизнь не меньше, чем погода. В программе "Лунный посевной календарь" есть удобный календарь с рекомендациями о том, для каких работ день благоприятный, а какие лучше отложить на потом.

Проверить можно конкретную дату или конкретную овощную или плодовую культуру.

Если вы зарегистрируетесь в программе, указав свою электронную почту или авторизовавшись с помощью "ВКонтакте", сможете создать свой список растений. Функция удобна для того, чтобы записать дату посадки, установить напоминание о необходимости, например, прорыхлить или удобрить рассаду.

Подробный справочник

В приложении "Флорист-Х" есть всё обо всём, что можно вырастить на дачном участке. Информация не ограничивается энциклопедической справкой по каждой культуре, а дополнена подробными советами о том, как готовить почву, сеять, удобрять, собирать и сохранять урожай.

Отдельные разделы посвящены вредителям и болезням растений. При помощи иллюстраций и инструкций победить напасть будет легко.

Здесь тоже доступна функция напоминаний, причём можно выбрать их периодичность, чтобы не забывать, например, подкармливать томаты каждый месяц.

Советы и лайфхаки

Программа "Всё о даче" — сборник самых разных тематических статей, где есть два очень полезных раздела — ландшафтный дизайн и дачные лайфхаки. В первом вы найдёте схемы обустройства клумб, правила высадки цветов, фотопримеры самых разных композиций и даже инструкции по созданию дачного пруда.

Дачные лайфхаки — это советы и хитрости, которые сделают приусадебную жизнь проще. Авторы рассказывают, зачем сеять морковь с кофе, как защитить баню от гниения и обустроить кладовку для хранения инвентаря.

Заготовки на зиму

Переработать урожай — задача не менее сложная, чем вырастить его. Более ста рецептов домашних заготовок на любой вкус, фрукт и овощ есть в приложении "Рецепты Консервация". Можно искать по ингредиенту, выбирать по типу блюда, а то, что понравилось, сохранять в "Избранное".

В общем, смартфон может стать не менее важным дачным инструментом, чем лопата и грабли.

Отличного урожая!