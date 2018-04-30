Смартфон лопате в помощь

Если весна для вас — это, прежде всего, начало посевного сезона, и вы точно знаете, где проведёте майские праздники, помощь будет очень кстати. Она совсем рядом, в смартфоне, который способен на большее, чем просто фотографировать цветы. Мы подобрали четыре бесплатных приложения, с которыми вы точно вырастите "вау"-урожай без хлопот и сделаете красивый дачный участок на зависть соседям и друзьям. Будет чем похвастать в соцсетях!
Лунный календарь
Растущая или убывающая луна влияет на дачную жизнь не меньше, чем погода. В программе "Лунный посевной календарь" есть удобный календарь с рекомендациями о том, для каких работ день благоприятный, а какие лучше отложить на потом.
Проверить можно конкретную дату или конкретную овощную или плодовую культуру.
Если вы зарегистрируетесь в программе, указав свою электронную почту или авторизовавшись с помощью "ВКонтакте", сможете создать свой список растений. Функция удобна для того, чтобы записать дату посадки, установить напоминание о необходимости, например, прорыхлить или удобрить рассаду.
Подробный справочник
В приложении "Флорист-Х" есть всё обо всём, что можно вырастить на дачном участке. Информация не ограничивается энциклопедической справкой по каждой культуре, а дополнена подробными советами о том, как готовить почву, сеять, удобрять, собирать и сохранять урожай.
Отдельные разделы посвящены вредителям и болезням растений. При помощи иллюстраций и инструкций победить напасть будет легко.
Здесь тоже доступна функция напоминаний, причём можно выбрать их периодичность, чтобы не забывать, например, подкармливать томаты каждый месяц.
Советы и лайфхаки
Программа "Всё о даче" — сборник самых разных тематических статей, где есть два очень полезных раздела — ландшафтный дизайн и дачные лайфхаки. В первом вы найдёте схемы обустройства клумб, правила высадки цветов, фотопримеры самых разных композиций и даже инструкции по созданию дачного пруда.
Дачные лайфхаки — это советы и хитрости, которые сделают приусадебную жизнь проще. Авторы рассказывают, зачем сеять морковь с кофе, как защитить баню от гниения и обустроить кладовку для хранения инвентаря.
Заготовки на зиму
Переработать урожай — задача не менее сложная, чем вырастить его. Более ста рецептов домашних заготовок на любой вкус, фрукт и овощ есть в приложении "Рецепты Консервация". Можно искать по ингредиенту, выбирать по типу блюда, а то, что понравилось, сохранять в "Избранное".
В общем, смартфон может стать не менее важным дачным инструментом, чем лопата и грабли.
Отличного урожая!
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