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Отопительный сезон завершили в Бийске накануне, 27 апреля, информирует пресс-центр городской администрации.
"Глава города Александр Студеникин подписал распоряжение (от 25.04.2018 № 490-р) об окончании отопительного сезона в Бийске с 27 апреля в связи с повышением среднесуточной температуры наружного воздуха", — сказано в сообщении властей.
Согласно документу, всем теплоснабжающим организациям, управляющим компаниям и ТСЖ предписано произвести отключение системы отопления в жилых зданиях, организациях, объектах соцкультбыта и перевести схему подачи горячей воды в город по циркуляционной схеме.
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