Ежедневник: исторические события и праздники 29 апреля

29 апреля вошло в историю небольшим количеством событий.
Одно из важнейших — открытие электрона. 29 апреля 1897 года английский физик Джозеф Томсон объявил, что открыл элементарную частицу, являющаяся материальным носителем наименьшей массы и наименьшего электрического заряда в природе. Он также определил заряд электрона, измерил отношение заряда электрона к массе, разработал теорию движения электрона в магнитном и электрическом полях. Для физики это важнейшее открытие.
Этот в 1913 году можно назвать днем рождения застежки-молнии. "Zipper" запатентовал в Америке шведский эмигрант Гидеон Сундбек. Молнии изобретали и до него, но то были сложные в изготовлении и ненадежные застежки. Именно Сундбек придумал сделать молнию из из двух текстильных лент, на которых были закреплены идущие в шахматном порядке металлические звенья. Соединение или разъединение половинок выполнялось при помощи замка, скользящего по лентам. Однако широкое распространение изобретение получило только через 10 лет.
Ну и из новейшей истории — в 2000 году Германия передала России фрагменты Янтарной комнаты. Ее создал главный архитектор прусского королевского двора Андреас Шлютер в 1699 году для дворца в Берлине. В 1716 году Фридрих Вильгельм I в качестве дипломатического подарка преподнес Янтарную комнату Петру I. Но установили ее только при дочери Петра Елизавете. Во время Великой отечественной войны ее вывезли в Кенигсберг. Оттуда она пропала в неизвестном направлении. Нашли фрагменты мозаики комнаты только в 1997 году у немецкого нотариуса.
В этот день родились:
1686 российский историк, экономист и государственный деятель Василий Татищев
1785 немецкий изобретатель Карл фон Дрез
1818 российский император (1855-1881) Александр II Романов
1854 французский математик, физик, астроном и теоретик науки Жюль Анри Пуанкаре
1903 советский военачальник, Маршал и дважды Герой Советского Союза Николай Крылов 1942 советская лыжница, четырехкратная олимпийская чемпионка Галина Кулакова
1955 советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России Лариса Удовиченко
1958 американская актриса Мишель Пфайффер
1970 американский теннисист, первая ракетка мира (1995–2000), олимпийский чемпион Андре Агасси
1970 американская актриса и модель Ума Турман
В этот день умерли:
1771 русский архитектор итальянского происхождения Франческо Растрелли
1951 австро-английский философ и логик, представитель аналитической философии Людвиг Витгенштейн
1980 английский и американский кинорежиссер, продюсер, сценарист Альфред Хичкок
1983 советский летчик, генерал-майор авиации, первый Герой Советского Союза Анатолий Ляпидевский
2005 советская и российская художница Алла Андреева
По материалам Calend.ru
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