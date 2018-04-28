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ТРЦ "Пионер" приглашает в воскресенье на творческий мастер-класс

, ИА "Амител"
Всем сладкоежкам на фуд-корте дарят сладкую вату

В торгово-развлекательном центре "Пионер" каждые выходные для посетителей готовят что-то новое и интересное. Не зря уже закрепилось, что в "Пионере" можно провести "Семейные выходные вместе". Помимо удачных покупок можно весело провести время в "Пионер парке" и вкусно перекусить на просторном фуд-корте. Кстати, каждую субботу и воскресенье с 14 до 17 часов любой желающий, будь это взрослый или ребенок, может полакомиться сладкой ватой абсолютно бесплатно!

Уже традиционно в воскресенье, 29 апреля, в 16.00 начнется творческий мастер-класс, в котором может принять участие абсолютно каждый.

Под чутким руководством члена Города Мастеров, мастера текстильной куклы Гайдаровой Галины Владимировны можно будет сделать неповторимую собачку с пушистыми ушками, которая не оставит равнодушным никого. Для каждого участника мастер-класса будут сделаны заготовки, из которых и получится замечательная мягкая игрушка. Самым маленьким участникам помогут родители. Все останутся довольными!

Фотографии с прошедшего мастер-класса "Фламинго", который состоялся 22 апреля, можно посмотреть здесь.

Также ТРЦ "Пионер" приглашает посетить выставку "Живопись" талантливого алтайского художника Валерия Октября. Галерея расположена на третьем этаже. Посетители могут насладиться красивыми работами ежедневно с 10 утра до 9 часов вечера, выставка продлится до 6 мая.

Торгово-развлекательный центр "Пионер":
Барнаул, проспект Ленина, 102В

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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