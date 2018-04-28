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Жители Бийска останутся без горячей воды, начиная с 14 мая, информирует городская администрация.
"Горячее водоснабжение будет отключено с 14 по 22 мая включительно, а 23 мая подачу планируется возобновить", — сказано в сообщении властей наукограда.
Напомним, что в настоящее время в Бийске завершен отопительный сезон.
Что касается отключения горячей воды в Барнауле, то в краевой столице это по традиции произойдет в два этапа — сначала по контуру ТЭЦ-3 (с 14 мая по 6 июня), а затем — по контуру ТЭЦ-2 (с 18 июня по 11 июля).
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