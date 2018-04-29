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Довольно теплую, но дождливую погоду прогнозируют в Алтайском крае в воскресенье, 29 апреля.
"В отдельных районах дождь, в утренние часы местами туман", — сообщает региональный Гидрометцентр. Днем в крае будет +13...+18 градусов.
Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров.
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В Барнауле в этот день будет преимущественно без осадков. Дневные температуры в краевой столице составят +14...+16 градусов. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду.
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