Генеральный директор СГК Михаил Кузнецов предложил провести в Рубцовске совещание по энергетике. Такое заявление он сделал на Всероссийском совещании "Об итогах прохождения субъектами электроэнергетики осенне-зимнего периода 2017/18 года" под председательством министра энергетики РФ Александра Новака.
По словам Кузнецова, если совещание пройдет в алтайском городе Рубцовске, а не в Москве, то "участники совещания смогут увидеть реальное состояние систем теплоснабжения в небольших городах страны".
Михаил Кузнецов рассказал о проблемах теплоснабжения. Это фактическая неготовность муниципалитетов и потребителей к зиме при наличии выданных паспортов готовности, износ теплосетевой инфраструктуры.
По его словам, отрасли необходимы инвестиции, а энергокомпаниям – долгосрочные ценовые ориентиры, которые бы давали гарантию возврата вложенных средств.
Глава СГК обратился к министру Александру Новаку с просьбой оказать административное содействие со стороны правительства для мотивации регионов к переходу на новый прогрессивный метод тарифного регулирования, чтобы закон не остался на бумаге.
Комментарии