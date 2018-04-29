Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 116 квадратных метров продают в центре Барнаула за 11 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
В жилье выполнен дизайнерский ремонт. Квартира расположена на 11 этаже кирпичной высотки по улице Партизанской.
"В зале витражное остекление и камин. На кухне в ванной и на лоджии теплый пол. Квартира полностью меблирована + техника", — отмечает автор объявления.
Закрытая придомовая территория. Имеется консьерж, круглосуточная охрана, оборудована система видеонаблюдения. В доме имеется наземная и подземная парковка.
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