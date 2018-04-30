Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

По итогам прошлого года в Алтайском крае было доставлено более 15 миллионов писем, 700 тысяч посылок и более миллиона денежных переводов. В состав УФПС Алтайского края - филиала Почты России входят 14 почтамтов и автобаза, 1056 отделений связи. Причем 878 из них расположены на территории сельской местности. Существует убеждение, что "Почта России" стоит на трех основных китах: низкие зарплаты, длинные очереди и хамское поведение сотрудников. Корреспондент Amic.ru побывал в двух отделениях "Почты России" в Барнауле и понаблюдал за процессом изнутри.

Казалось бы, в эпоху цифровых технологий люди должны практически отказаться от писем, но и сегодня профессия почтальона очень важна. Сотрудники ОПС №23 в Барнауле на улице Германа Титова в районе "Потока" работают без перерыва на обед семь раз в неделю. В среднем в месяц отделение обрабатывает 23 тысячи входящей корреспонденции, 1200 посылок, 1100 мелких пакетов. Всего данное отделение обслуживает более 200 компаний.

Как пояснила Amic.ru заместитель начальника барнаульского "Почтамта" Ирина Горбатых, с каждым годом люди все меньше стали писать друг другу письма, при этом возросла нагрузка за счет большого количества посылок, которые приходят, например, из Китая. Однако основной поток людей — пенсионеры, которые идут коллективно несколько раз в месяц, чтобы получить проездной билет, оплатить различные услуги. На помощь в 2017 году были установлены в 9 отделениях электронные очереди. Также все отделения перешли на новое оборудование, были заменены компьютеры. Это облегчило и оптимизировало рабочий процесс. В ближайшей перспективе в Алтайском крае будет введена такая же система, как и в Москве, когда клиентов "Почты России" освободят от заполнения лишних бумаг. Все данные будут введены в систему и при получении посылок или бандероли не будет необходимости заполнять лишние бумаги.

"Отделение, в котором мы сейчас находимся, в среднем в день обслуживает около 460 человек. Электронная очередь в данном отделении установлена в феврале 2017 года.

После установки электронной очереди, стало проще обслуживать клиентов благодаря тому, что идет распределение клиентов по видам услуг. У одного оператора, к примеру, отработана одна услуга до автоматизма, соответственно времени на 1 клиента тратиться меньше. Конечно, стоит отметить, что оператор знает весь спектр услуг и может оказать любую из них", — отметила Ирина Горбатых.

По ее словам, сейчас "Почта России" на пороге глобальных изменений. Электронные очереди помогли наладить процесс. Сейчас практически нет отделений, где больше трех человек стоят в одно окно. Однако такие случаи все рано имеют место быть. Тогда на "горячую линию" поступают сигналы и тогда директору приходится объяснять причины такой неприятной ситуации. Хотя в целом на обслуживание одного клиента уходит от 5 до 10 минут.

Еще одной тенденцией работы "Почты России" в Алтайском крае в последние годы — недостаток кадров. Сейчас в регионе не хватает около 200 сотрудников. Основная причина — низкие заработные платы. Узнав, что большинство работников получают от 9 до 11 тысяч рублей, многие из вас перестанут ругаться на них из-за медлительность. Впрочем, с 1 мая зарплату приравняют к МРОТ. Также есть возможность бонусом у каждого сотрудника несколько тысяч рублей.

Кроме того, в Барнауле работает отделение нового формата на улице Юрина. Отделения связи нового формата оснащаются транспортерами, новой охранной системой. Фактически операторы связи внутри помещений перемещаются только по электронным пропускам. Почтомат, в котором может клиент в зоне 24 часов получить почтовое отправление в любое время, когда отделение связи не работает, заказав эту услугу предварительно.

Прямо позади операторов расположены стеллажи хранения почтовых отправлений. Такое месторасположение было выбрано специально, чтобы сократить время поиска и вручения посылки клиенту. На полках указаны специальные коды. Они позволяют быстро найти нужное отправление по извещению или штрих-коду, который предоставляет клиент. После приема отправлений, адресованных в отделение, операторы их сортируют и вносят их в систему ЕАС ОПС.

В этом году в крае открыли три отделения нового формата, в ближайшее время оптимизируют еще несколько. Как пояснила пресс-секретарь "Почты России" в Алтайском крае Евгения Свободная, особой популярностью у барнаульцев стали пользоваться мобильное приложение, где можно отслеживать с помощью трекера местонахождение заказанной посылки. На сайте "Почты России" можно уточнить, где находятся специализированные отделения. Ждать извещения теперь не обязательно. Заказ из интернет-магазина можно оформить на любое удобное подразделение.