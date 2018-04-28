Медведев пригласил Обаму посмотреть на "клочья" от экономики России

Глава российского правительства Дмитрий Медведев в интервью телеканалу "Россия 1" пригласил бывшего президента США Барака Обаму приехать в Россию, чтобы посмотреть на "разорванную в клочья" экономику страны.
"Он как-то к нам не особенно ездит, он вообще обещал нам, что наша экономика будет порвана в клочья. Пусть приезжает, посмотрит на эти клочья", — сказал Медведев.
Обама в 2015 году заявил о том, что экономика России "разорвана в клочья" после введения санкций.
Комментарии
в Барнаул пусть приезжает...
Пусть на рубцовский АТЗ посмотрит и на другие руины заводов.
да и медведю не грех посмотреть.
Вы не поняли, это не "патриотический сарказм", его реально зовут посмотреть на нашу экономику
"Он как-то к нам не особенно ездит"
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И правильно! Давно ли с дверей пропали таблички "Обаме вход воспрещён" и надписи с машин "Обама ЧМO"? Да и у нас пол страны знает, что это он разламывал дороги и гадил в подъездах. Могут же и поймать.
Медведев точно входит в 97% россиян с чувством юмора, так тонко потроллить народ.