Премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью на канале "Россия 1" заявил, что не собирается уходить на отдых.
"Безусловно, я пока не собираюсь уходить отдыхать. Я готов работать и буду работать там, где смогу принести максимальную пользу своей стране", — сказал Медведев.
Напомним, нынешнее правительство завершает свою работу. После инаугурации президента Владимира Путина 7 мая будет сформирован новый кабмин.
Медведев также подчеркнул, что правительство в целом выполнило поставленные главой государства задачи. В интервью он пригласил экс-президента США Барака Обаму посмотреть на "разорванную в клочья" экономику России после санкций.
Комментарии
Вали уже!!!!!!!!!
эти присосавшиеся упыри сами не уйдут...
и дальше ее разваливать. Ехал бы к тетке в Америку
дохлебывай и
Димон 2024! Наш президент!
Лучше б ты отдыхал...
Обаму приглашает...че б... еще не отчитался, зачет тебе уже поставили за Сердюкова,за Наибулину и др.вали ка в далекое эхротическое путешествие.
Маленький был,кудрявый был!!!
пусть валит и заберет всех своих либералов: Дворковича и прочих прихватизаторов
Если я напишу Обаме письмо, где сообщу ему по секрету, что у меня пенсия 200 долларов за 40 лет работы, то дойдёт ли моё письмо и не объявят ли меня террористом и врагом нашей власти и церкви? а то рост экономики Медведева почему-то крайне негативно сказывается на росте моей пенсии. Парадокс. Так что с письмом? Можно?