Собирать налог с туристов начинают с 1 мая 2018 года. Первое время сбор составит всего 30 рублей. Это экспериментальная мера и действовать она пока что в трех регионах страны: в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. В Крыму налог отложили на год, так что там курортный сбор начнут собирать с 1 мая 2019 года.

По словам экспертов, территория, которая получает курортный сбор, только выигрывает. Налог смогут направить на развитие инфраструктуры, поддержание чистоты, благоустройство и другие нужды.

В Алтайском крае зоной для эксперимента стала Белокуриха.

Собирать налог в размере 30 рублей будут с приезжих совершеннолетних граждан, проживающих более 24 часов в гостиницах или санаториях города-курорта.

Курортный сбор придется платить не только туристам, но и всем, кто приезжает на курорты по делам, например, в командировку.

Туристам не надо будет платить отдельно 30 рублей. Эта сумма сразу будет включена в счет проживания.

Статус "операторов курортного сбора" дадут:

- гостиницам;

- индивидуальным предпринимателям;

- зарегистрированным в налоговой службе физлицам, оказывающим гостиничные услуги;

- зарегистрированным в налоговой службе физлицам, оказывающим услуги по временному размещению приезжих, в том числе в частных домах, квартирах;

Власти в регионах сформируют специальный реестр, в который войдут "операторы курортного сбора". Они должны будут осуществлять сбор, регулярно отчитываться о полученных и перечисленных в бюджет сборах.

Квитанцию на оплату сбора отдыхающие получат вместе со счетом за гостиницу. Деньги пойдут в региональный бюджет.

"В субъектах, которые интересны с точки зрения туризма, но пока еще запущенных с точки зрения инфраструктуры, ситуация кардинально не поменяется", — ранее отмечала вице-президент АРАТ Наталья Гордеева.

Также эксперты отмечали, что сегмент, который может испугать курортный сбор, — малоимущая часть населения. Людям, которые копят на отпуск, которые считают деньги, важна каждая тысяча рублей.

Многие федеральные эксперты говорили о преждевременности этой инициативы. В том числе о том, что с введением курортного сбора в России необходимо развивать сервис до европейского уровня. Также специалисты считают, что экономическая ситуация не способствует введению этого налога.