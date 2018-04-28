Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью на телеканале "Россия-1" заявил, что вопрос повышения пенсионного возраста на пороге обсуждения на законодательном уровне, сообщает РИА Новости.
"Консультации, конечно, идут, и мы этого никогда не скрывали. И обсуждения идут уже не один год. Экспертиза уже достаточно серьезная проведена всех этих вопросов. Так что мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне", — сказал Медведев.
Он подчеркнул, что решение по этому поводу так или иначе государству придется принимать: "Но принимать, исходя из целой суммы факторов, принимать аккуратно, принимать так, чтобы не разбалансировать пенсионную систему, а с другой стороны, не создать отрицательных настроений среди людей".
"Пенсионный возраст, который в настоящий момент у нас, как известно, составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, был установлен в 1940-е годы", — рассказал Медведев.
Он отметил, что в те времена средняя продолжительность жизни была около 40 лет, а сейчас ситуация изменилась.
Комментарии
Вот уж не знаю что там было в 1940-е годы, но сейчас и так до 60 не больше половины мужиков доживают. Какой смысл всю жизнь платить отчисления и ничего за это не получать?