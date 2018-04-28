Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева о технической невозможности блокировки мессенджера Telegram, сообщает RT.
По его словам, президент неоднократно говорил о том, что недопустимы какие-то ограничения в интернет-среде, а также о важности цифровой экономики, которая не может развиваться полноценно "в условиях какой-то ограниченной системы".
"Но в то же время вы знаете позицию президента относительно того, что угрозы также живут на пространстве интернета — угрозы, связанные с терроризмом, связанные с торговлей наркотиками, проституция и так далее и тому подобное. И с этим надо, конечно, бороться", — сказал Песков.
Он добавил, что необходимо искать способы, но не угрожая в целом свободе интернета.
Комментарии
необходимо искать способы, но не угрожая в целом свободе интернета
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Так а в чём сложность? Осуществляете контрольную закупку и ловите лиц нарушающих закон. Зачем какие-то блокировки?