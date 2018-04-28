Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью на телеканале "Россия 1" заявил, что контрсанкции в отношении США являются чувствительным моментом и они не должны пойти во вред стране.
Медведев отметил несколько моментов, из которых надо исходить при принятии законопроекта о контрсанкциях.
"Даже если нас что-то раздражает — а ведут они себя, еще раз подчеркиваю, по-хамски — все равно нельзя вредить самим себе. Но ответ должен быть достаточно чувствительный. Что просто, так сказать, покусывать, если это ни к чему не приведет?" — заявил Медведев.
Комментарии
Предлагаю запретить экспорт лекарств, процессоров и программного обеспечения в США!
можно его в отставку, надоел уже до омерзения
Как говорят путриоты: - "Этот уже наворовал, придёт новый больше воровать будет." Так что терпите
контрсанкции в отношении США являются чувствительным моментом и они не должны пойти во вред стране.
СШП?
28.04.2018 19:05
укрохохол?
28.04.2018 20:40
- гость -
Житель и гражданин России, а не татупед как ты.