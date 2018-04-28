Депутаты Госдумы Сергей Миронов и Олег Нилов внесли на рассмотрение законопроект (появился в базе данных нижней палаты парламента), согласно которому заработная плата сенаторов и депутатов будет приравнена к средней по стране — 35 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.
Законопроект также отменяет некоторые необоснованные привилегии по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению.
По мнению авторов инициативы, это позволит существенно сократить расходы на содержание парламентского корпуса.
Авторы также напоминают, что сейчас сенаторы и депутаты получают столько же, сколько федеральные министры, а в 2016 году зарплаты парламентариев в несколько раз превышали средние по России.
Правительство законопроект не поддержало, отметив, что повышенные зарплаты парламентариев обусловлены природой их деятельности. Кабмин подчеркнул, что депутаты и сенаторы обязаны "полноценно и эффективно участвовать в парламентской деятельности, прежде всего в законотворческом процессе, сложность и интенсивность которого в современных условиях существенно возросли, а также уделять значительное внимание работе с избирателями".
Комментарии
А пенсию депутата ГД надо приравнять к социальной, всё равно не заслужили
По-моему 35 это много 25 в самый то !!!
Депутаты Госдумы Сергей Миронов и Олег Нилов внесли на рассмотрение законопроект (появился в базе данных нижней палаты парламента), согласно которому заработная плата сенаторов и депутатов будет приравнена к средней по стране — 35 тысяч рублей
ВДВэшник, а слабо не к средней по стране, а каждому татупеду и совфедычу по 0,5 от средней по его региону? И убрать служебные хаты и тачки?