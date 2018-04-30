Фото: avito.ru
Пятикомнатную квартиру площадью 150 квадратных метров продают в центре Барнаула за 8,95 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье расположено на 14 уровне 16-этажного блочного дома на улице Партизанской.
"Состоит из трехкомнатной и однокомнатной квартир. На каждую имеется отдельное право собственности. Зал, кухня, две спальни, два санузла (один — душевая, второй — ванная), рабочий кабинет и отдельная комната отдыха с бильярдом (полноценный русский 10 футовый стол)", — уточняет автор объявления.
Имеется подземная парковка. Собственник рассматривает возможность продать жилье поквартирно.
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