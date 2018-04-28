В Иваново возбуждено уголовное дело в отношении учительницы одной из школ, где несовершеннолетний причинил себе тяжкий вред здоровью, сообщается на сайте СУ СКР по области.
"23 апреля во время "Шекспировских чтений" 16-летний школьник, исполняя роль Отелло в спектакле, ранил себя кинжалом. Кинжал не являлся бутафорским и был использован в качестве реквизита по инициативе учительницы подростка, которая принесла кинжал из дома", — говорится в сообщении ведомства.
Школьник был госпитализирован, ему оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время состояние подростка оценивается как тяжелое, однако угрозы его жизни нет.
Расследование уголовного дела продолжается.
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