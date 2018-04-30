Фото из открытых источников
Прекрасная блондинка, голливудская актриса Кирстен Данст отмечает 30 апреля свое 36-летие.
Эта восхитительная женщина уже успела попробовать себя не только на ниве артистки, но имеет и режиссерский опыт, пишет сценарии, а также выступает в роли продюсера.
Кроме того, Кирстен многократно появлялась на обложках журналов. В день рождения актрисы предлагаем подборку фото этой стильной и красивой женщины.
Комментарии
В Барнауле девки раньше краше были,чем эта "дива",а щяс страшные,курят, и страшные!