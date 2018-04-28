В Воронеже в областной больнице, скончался брат Раисы Горбачевой Евгений Титаренко, попавший в медучреждение из психиатрической лечебницы, сообщают "Вести" со ссылкой на ГТРК "Воронеж".
В психиатрическом стационаре в Орловке он находился долгие годы. Поскольку родственники опеку над ним не оформили, в качестве опекуна выступал диспансер в лице его главврача.
Примечательно, что в судьбе Титаренко было много неясного. Довольно долго ходили слухи, что он содержался в спецлечебнице якобы незаконно. Сотрудники прокуратуры проверяли эту информацию, но пришли к выводу, что это не так. Однако разговоры об этом не утихали.
Некогда знавшие брата Раисы Горбачевой говорили, что в психлечебницу его отправили потому, что он знал некие тайны, компрометировавшие первых (на тот момент) лиц государства.
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