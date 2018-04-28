Томск заволокло дымом от пожара на территории бывшего завода

Фото: vk.com/tomsk123
В Томске на территории бывшего завода "Сибэлектормотор" произошел пожар, сообщает "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу города.
Представитель службы сообщил, что произошло возгорание на территории Сибэлемтромотора. Площадь пожара не уточняется.
Как в соцсетях рассказывают жители Томска, поднимающиеся вверх клубы черного и серого дыма видны практически со всех концов города, а дым от пожара распространился по всему Кировскому району. С места пожара слышны хлопки.
Как сообщает региональное МЧС, горит здание ангара. Что это за помещения, пока неизвестно. Отмечается, что сотрудники ведомства работают по второму, повышенному, уровню пожара.
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