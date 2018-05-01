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Алтайский край встретит Первомай в условиях дождей, гроз и ветра – таков прогноз погоды синоптиков.
Дожди в этот день ожидаются на большей части края, а вот грозы пройдут местами. Дневные температуры составят +13...+18 градусов, в северо-западных до +8 градусов. Ветер западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров.
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В Барнауле 1 мая, согласно прогнозу, временами дождь, а к концу дня возможна гроза. Днем в краевой столице +14...+16 градусов. Ветер западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 13-18 метров.
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