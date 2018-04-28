На Крымском мосту испытали подсветку автодорожной арки, сообщает информационный центр строительства. Испытания прошли в ночь на субботу.
Одну из арок и части моста слева и справа от нее подсветили синим цветом. Для подсветки планируется использовать также красный цвет (для железнодорожной арки) и белый (для наружных вертикальных элементов и фарватерных опор), следует из сообщения.
Включить подсветку полностью и в постоянном режиме планируется после завершения строительства железнодорожной части Крымского моста, отмечается в сообщении.
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