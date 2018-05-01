Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру в двух уровнях площадью 130 квадратных метров продают в центре Барнаула за 7,9 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Автор объявления подчеркивает, что жилье расположено в элитном комплексе на улице Партизанской. Квартира находится на пятом и шестом этажах кирпичного дома.
Высокие потолки, имеется две лоджии, сауна, два санузла, три кондиционера. Также есть кладовка и хозяйственная комната.
На придомовой территории обустроен большой двор, есть парковочное место.
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