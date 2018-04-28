Общий доход председателя правления "Российских железных дорог" Олега Белозерова в 2017 году составил 180,55 млн рублей, следует из информации, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные на сайте РЖД.
По сравнению с 2016 годом доходы выросли на 4,4%. Доходы Белозерова в 2015 году (в августе он возглавил РЖД) составили 86,2 млн руб.
Сумма за 2017 год складывается из дохода по основному месту работы (154,38 млн рублей) и дохода от вкладов в банках, пояснил представитель компании.
У Белозерова нет в собственности недвижимого и движимого имущества. В безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира в Москве площадью 193 кв. м.
Доход супруги Белозерова Ольги в 2017 г. составил 26,4 млн руб. В ее собственности — квартира в Москве площадью 193 кв. м, машино-место площадью 14,4 кв. м, а также три автомобиля — ГАЗ М-21 1963 года выпуска, ГАЗ 21И 1960 года выпуска и Land Rover Range Rover 2015 года выпуска.
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