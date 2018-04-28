Россия вводит запрет на въезд для враждебно настроенных политиков

Россия в ответ на принятие Литвой аналога акта Магнитского вводит запрет на въезд для наиболее враждебно настроенных литовских политиков, депутатов и политологов, говорится в сообщении на сайте российского МИД.
"Предупреждаем, что российский стоп-лист остается открытым, и в случае продолжения провокационной линии Вильнюса в него в любой момент могут быть внесены новые персоналии", - отмечается в сообщении.
Также подчеркнули, что оставаться в долгу у партнеров в связи с их провокационными действиями не в правилах российской стороны.
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