Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране Года театра в 2019 году. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.
"В целях дальнейшего развития театрального искусства постановляю <…> провести в 2019 году в Российской Федерации Год театра", — говорится в тексте указа.
Президент также поручил правительству до 1 июня текущего года образовать организационный комитет по проведению Года театра. Также кабмин должен рекомендовать органам исполнительной власти регионов осуществлять необходимые мероприятия в рамках проводимого в стране Года театра.
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