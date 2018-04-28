Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе выступления на открытии XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана рассказал об отношениях с Россией, сообщает РИА Новости.
"Россия — это исторический наш сосед, как говорится, богом данный. И до нас жили, и мы живем, и наши дети будут жить в соседстве, дружбе и понимании", — заявил Назарбаев.
Он отметил, что страны находятся в очень близком контакте, который можно рассматривать как образец межгосударственных отношений.
"Мы верны этому принципу, и мы должны его соблюдать, потому что это отвечает коренным интересам Казахстана. Уверен, что и для России тоже", — подчеркнул Назарбаев.
Также он рассказал участникам Ассамблеи о развитии дружественных и деловых отношений.
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