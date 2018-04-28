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Кремль разрабатывает план противодействия коррупции на два года вперед

, ИА "Амител"
Уже поручили устранять проявления коррупции при госзакупках товаров, работ, услуг

Фото: bizzkons.com

В Кремле ведется разработка нового Национального плана противодействия коррупции, который будет рассчитан на 2018-2020 годы, сообщается на сайте Кремля.

Об этом на заседании президиума Совета по противодействию коррупции заявил начальник Управления президента по вопросам борьбы с коррупцией Андрей Чоботов

Генпрокурор Юрий Чайка и статс-секретарь — замруководителя ФАС Андрей Цариковский рассказали о состоянии борьбы с коррупцией в рамках госзакупок.

Президиум Совета дал поручение продолжить работу по предупреждению, выявлению и устранению проявлений коррупции при госзакупках товаров, работ, услуг.

По результатам заседания Минтруду было поручено проработать вопрос законодательного определения перечня организаций, для которых принятие мер по борьбе с коррупцией обязательно.

Также Минтруд проработает вопрос расширения перечня этих мер в отношении организаций, которые выполняют публичные функции или используют бюджетные средства.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

28.04.2018 23:26
Гость

То есть еще до 2020 она(коррупция) все еще будет, да?

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