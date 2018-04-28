В Кремле ведется разработка нового Национального плана противодействия коррупции, который будет рассчитан на 2018-2020 годы, сообщается на сайте Кремля.
Об этом на заседании президиума Совета по противодействию коррупции заявил начальник Управления президента по вопросам борьбы с коррупцией Андрей Чоботов.
Генпрокурор Юрий Чайка и статс-секретарь — замруководителя ФАС Андрей Цариковский рассказали о состоянии борьбы с коррупцией в рамках госзакупок.
Президиум Совета дал поручение продолжить работу по предупреждению, выявлению и устранению проявлений коррупции при госзакупках товаров, работ, услуг.
По результатам заседания Минтруду было поручено проработать вопрос законодательного определения перечня организаций, для которых принятие мер по борьбе с коррупцией обязательно.
Также Минтруд проработает вопрос расширения перечня этих мер в отношении организаций, которые выполняют публичные функции или используют бюджетные средства.
Комментарии
То есть еще до 2020 она(коррупция) все еще будет, да?