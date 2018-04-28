Доплаты к пенсиям ко Дню Победы получат более 100 тысяч пенсионеров

Единовременную выплату ко Дню Победы получат военные пенсионеры, судьи в отставке и граждане, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом, говорится в проекте постановления правительства, размещенном на федеральном портале проектов нормативных актов.
Отмечается, что единовременная выплата составит 10 тысяч рублей. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 1 млрд 34 млн рублей.
По предварительной оценке, общая численность указанных категорий граждан составит 102 814 человек.
Как говорится в пояснительной записке к постановлению, инициатива реализуется "во исполнение соответствующего Указа президента России".
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