Физики из Новосибирского госуниверситета научились моделировать форму кровяных тромбоцитов и их изменения, сообщает "Русская планета".
Благодаря полученной модели, эксперты смогут узнать, какое участие тромбоциты принимают в процессе сворачивания крови.
На данный момент у науки нет точного обоснования, как именно проходит этот процесс, хотя в медицинской литературе есть несколько материалов.
Отмечается, что работа сибирских исследователей представляет огромное значение, поскольку после эритроцитов тромбоциты являются ключевым компонентом системы.
Моделирование реакций и поведения этих элементов крови также позволит медикам узнать, как у больных диабетом формируются сосудистые осложнения. В результате ученые смогут выработать новые подходы в лечении этого недуга.
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