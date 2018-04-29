Группа исследователей Полярной геолого-разведочной экспедиции обнаружила слой осадочных пород на дне моря Уэдделл, глубина которого составляет 5 километров, сообщает "Русская планета".
Открытие удалось сделать благодаря тщательному изучению морского дна методом трехлучевого эхолота. Инновационное устройство позволяет ученым получить 3D-изображение морского дна и его рельефа.
Также аппарат способен дать информацию о геостроении на глубину до пятнадцати километров.
Полученная информация поможет экспертам составить точную картину геологического строения морей Антарктики.
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