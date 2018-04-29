Ставка по ипотеке в России достигла минимума

Средняя ставка по ипотечным кредитам в России достигла минимума за последние годы — 9,64% годовых, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральный банк.
В феврале ставка по ипотечным жилищным кредитам находилась на уровне 9,75%, а в сентябре 2017 года превышала 10% годовых.
Кроме того, в апреле 2018 года выросло и количество выданных ипотечных кредитов. Было предоставлено 118,7 тысячи ипотек в рублях на 234,7 миллиарда рублей, а в марте 2018 года — 102,6 тысячи кредитов на 198,9 миллиарда рублей.
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