Названы два города, где предположительно могут встретиться лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын — Владивосток или Хабаровск, пишет "Коммерсант" со ссылкой на издание YTN.
В Юго-Восточной и Восточной Азии основными кандидатами для встречи считаются Сингапур или Монголия.
В начале марта стало известно о подготовке встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном. После того, как северокорейский лидер объявил, что его страна останавливает ракетные и ядерные испытания, американский президент подчеркнул, что ждет встречи.
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