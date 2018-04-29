Депутат Госдумы Виталий Милонов, говоря об идее снижения парламентских зарплат, отметил, что авторам такого предложения лучше начать с себя, передает "Пятый канал".
"Как можно жить в Москве на эти деньги? Тогда бы среднюю зарплату по Москве предлагали. Да и кто пойдет на работу в Госдуму за эти деньги?" — сказал Милонов.
По его оценке, парламентарии получают достойную зарплату и ее нельзя причислить к "баснословным деньгам".
Напомним, зарплата депутат Госдумы составляет около 400 тысяч рублей в месяц.
Милонов считает, что в случае реализации предложения о снижении дохода в парламенте будут работать только бизнесмены.
Ранее в субботу, 28 апреля, в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагается приравнять зарплаты парламентариев к средней по стране — 35 тысяч рублей. Авторами инициативы являются депутаты Сергей Миронов и Олег Нилов.
Комментарии
А он туда за деньгами только шел похоже.
О России думает. Нет бы подумать как среднюю Зп поднять
А Миронов молодец, честный. А с Милоновым все ясно, я бы еще понял, если бы он сказал, да, 35 тысяч это мало, но 800 тысяч это много. Но он так не сказал, его 800 тысяч устраивает. А почему мы за Миронова не голосовали?
А в Алтайском крае 200 тысяч в месяц не многовато?
У Милонова слабая отмазка, ну соглашайся на среднюю по Москве, а это тысяч 80. Зато честно людям в глаза смотреть сможете
всех их посадить на детские пособия или пенсию в 10000 р. А какая разница, Москва или Барнаул.В Москве, особенно в Питере цены на продукты порой ниже чем в Барнауле. Зажрались совсем
29.04.2018 07:59
гость
Вот хреново нас то они не спрашивают, сколько им себе зарплату сделать
Только за 35 тысяч и будут адекватные депутаты, желающие работать на благо общества.