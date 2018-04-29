Воскресенье, 29 Апрель, 08:28

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А вы примете участие в шествии "Бессмертного полка" 9 мая 2018 года?

Спецпроекты

Форум

18+


$ 62
€ 75,21
540407
12°
Обь
0см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Цветение маральника-2018 Дорожный ремонт - 2018Марафон Победы
Новости

Депутат ГД о понижении зарплат до 35 тыс.: "Как можно жить на эти деньги?"

, ИА "Амител"
Он уверен, что в этом случае в парламенте будут работать только бизнесмены

Фото: svopi.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов, говоря об идее снижения парламентских зарплат, отметил, что авторам такого предложения лучше начать с себя, передает "Пятый канал".

"Как можно жить в Москве на эти деньги? Тогда бы среднюю зарплату по Москве предлагали. Да и кто пойдет на работу в Госдуму за эти деньги?" — сказал Милонов.

По его оценке, парламентарии получают достойную зарплату и ее нельзя причислить к "баснословным деньгам".

Напомним, зарплата депутат Госдумы составляет около 400 тысяч рублей в месяц.

Милонов считает, что в случае реализации предложения о снижении дохода в парламенте будут работать только бизнесмены.

Ранее в субботу, 28 апреля, в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагается приравнять зарплаты парламентариев к средней по стране — 35 тысяч рублей. Авторами инициативы являются депутаты Сергей Миронов и Олег Нилов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

29.04.2018 06:10
- гость -

А он туда за деньгами только шел похоже.

0  0
29.04.2018 07:23
101

О России думает. Нет бы подумать как среднюю Зп поднять

0  0
29.04.2018 07:43
гость

А Миронов молодец, честный. А с Милоновым все ясно, я бы еще понял, если бы он сказал, да, 35 тысяч это мало, но 800 тысяч это много. Но он так не сказал, его 800 тысяч устраивает. А почему мы за Миронова не голосовали?

0  0
29.04.2018 07:43
гость

А в Алтайском крае 200 тысяч в месяц не многовато?

0  0
29.04.2018 07:45
гость

У Милонова слабая отмазка, ну соглашайся на среднюю по Москве, а это тысяч 80. Зато честно людям в глаза смотреть сможете

0  0
29.04.2018 07:59
гость

всех их посадить на детские пособия или пенсию в 10000 р. А какая разница, Москва или Барнаул.В Москве, особенно в Питере цены на продукты порой ниже чем в Барнауле. Зажрались совсем

0  0
29.04.2018 08:09
гость

29.04.2018 07:59
гость

Вот хреново нас то они не спрашивают, сколько им себе зарплату сделать

0  0
29.04.2018 08:22
- гость -

Только за 35 тысяч и будут адекватные депутаты, желающие работать на благо общества.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
08:06
Как будут выплачивать пенсии в Алтайском крае в связи с майскими праздниками 0
07:50
Ежедневник: исторические события и праздники 29 апреля 0
07:34
Какие дороги в Барнауле отремонтируют за два года. Инфографика 0
07:19
Остаться в живых: как выбрать мясо для шашлыков и не отравиться 0
07:03
Квартиру с камином и витражным остеклением продают в Барнауле за 11 млн руб 0
06:48
Как барнаульцам провести 1 мая и куда сходить 0
06:32
Руками не трогать: можно ли срывать маральник и высаживать на своем участке 4
06:17
Дожди и +18 градусов обещают в Алтайском крае 29 апреля 0
06:01
Общественному транспорту в Барнауле решили не выделять отдельную полосу 2
05:48
Депутат ГД о понижении зарплат до 35 тыс.: "Как можно жить на эти деньги?" 8
04:49
Возможным местом встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына назвали Россию 2
03:58
Ставка по ипотеке в России достигла минимума 0
02:43
Правительство направит 16,3 млрд рублей на прибавку к зарплате бюджетников 0
01:37
Российские ученые сделали уникальное открытие в Антарктике 0
00:30
Сибирские ученые научились моделировать форму тромбоцитов 1
23:47
Инвалидам предлагают удвоить метраж при получении жилья 0
23:32
Доплаты к пенсиям ко Дню Победы получат более 100 тысяч пенсионеров 0
23:13
Кремль разрабатывает план противодействия коррупции на два года вперед 1
22:48
Назарбаев назвал Россию "богом данным соседом" для Казахстана 0
22:39
Путин подписал указ о проведении Года театра в России в 2019 году 0
22:21
Россия вводит запрет на въезд для враждебно настроенных политиков 0
21:49
Доходы гендиректора РЖД за два года подросли в два раза 3
21:31
Подсветку в цветах российского флага протестировали на Крымском мосту 0
21:11
Томск заволокло дымом от пожара на территории бывшего завода 0
20:58
Россиян хотят пускать в Турцию по внутренним паспортам 2
20:38
Видео прохода боевых кораблей ЧФ под аркой Крымского моста 0
20:24
Умер брат Раисы Горбачевой, брошенный всеми в психлечебнице 0
19:46
Школьник в Иваново, исполняя роль Отелло в спектакле, ранил себя кинжалом 0
19:21
Депутатам Госдумы предложили приравнять свою зарплату к средней по стране 5
19:08
Коротко о главном: тоннель под вокзалом, снег в мае и барнаульские фонтаны
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 28 апреля
18:49
Медведев про наш ответ на хамство США: "не просто, так сказать, покусывать" 6
18:31
Песков рассказал о важности борьбы с угрозами в интернете 1
18:08
Медведев: вопрос пенсионного возраста на пороге обсуждения 7
17:49
Медведев не планирует уходить на отдых: "Буду работать на пользу стране" 12
17:30
Гендиректор СГК предложил Минэнерго России провести совещание в Рубцовске 0
17:21
Жители Бийска останутся без горячей воды с 14 мая 0
17:14
Медведев пригласил Обаму посмотреть на "клочья" от экономики России 7
17:04
Пятеро приговоренных к смерти вышли на волю в России за последние годы 7
16:52
Шесть лесных пожаров произошло в Алтайском крае 1
16:36
Прокуратура: 4 новосибирских ТРЦ из 161 проверенного не имеют нарушений 4
16:23
Блокировку Telegram высмеяли в анонсе "Пиратов Карибского моря" на СТС 4
16:14
Никаких тележек: список предметов, запрещенных на "Евровидении-2018" 0
16:02
Отопительный сезон завершен в Бийске 1
15:51
Новый вид телефонного мошенничества зарегистрирован в Рубцовске 0
15:35
Собака в пальто "от Шанель" и сапожках потерялась в Тюмени 1
15:23
Барнаульская компания может заняться проектом ледовой арены в Новосибирске 0
15:18
ТРЦ "Пионер" приглашает в воскресенье на творческий мастер-класс 0
15:15
Житель Алтая совершил налет на магазин в маске из штанины трико 0
15:04
Опубликовано письмо пожарного, обвиняемого по делу о "Зимней вишне" 19
14:50
Стометровый мост продолжили строить в Солтонском районе Алтайского края 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.