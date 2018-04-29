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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о сбое в работе мессенджера у пользователей в Европе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на его Twitter-аккаунт.
"Серьезный перегрев одного из серверов Telegram может привести к проблемам с подключением к мессенджеру у европейских пользователей в течение следующих нескольких часов", — цитирует агентство текст сообщения.
Также основатель Telegram принес свои извинения пользователям мессенджера, подчеркнув, что данная проблема решается.
Напомним, в середине апреля Роскомнадзор начал блокировку Telegram по решению Таганского суда Москвы из-за того, что его основатели отказались предоставить ФСБ ключи шифрования.
Для обхода блокировки мессенджер задействовал хостинг Amazon и Google, РКН начал блокировать использованные мессенджером IP-адреса этих компаний, из-за чего у некоторых сторонник ресурсов возникли неполадки в работе в РФ.
Кроме этого, сообщалось, что ночью 27 апреля ряд российских пользователей не смог пользоваться сайтами "ВКонтакте", "Яндекс", Twitter, Facebook и "Одноклассники". В РКН заявили, что "кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов" связано с "технологическими особенностями работы системы".
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Приятно наблюдать как всем пофиг на продающих на базаре маральник.