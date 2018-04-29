Воскресенье, 29 Апрель, 10:31

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А вы примете участие в шествии "Бессмертного полка" 9 мая 2018 года?

Спецпроекты

Форум

18+


$ 62
€ 75,21
543992
14°
Обь
0см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Цветение маральника-2018 Дорожный ремонт - 2018Марафон Победы
Новости

Основатель фестиваля Burning Man скончался в Сан-Франциско

, ИА "Амител"
Ларри Харви пережил обширный инсульт

Фото: ceremonyheals.com

Основатель американского фестиваля музыки и искусства Burning Man ("Горящий человек") Ларри Харви умер в Сан-Франциско на 71-м году жизни. Об этом в воскресенье, 29 апреля, пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт фестиваля.

По словам гендиректора фестиваля Мэриэна Гуделла, Харви пережил обширный инсульт у себя дома 4 апреля. "Хотя мы все надеялись на то, что он поправится, он умер мирно этим утром в Сан-Франциско рядом с членами семьи ", — цитирует агентство его слова.

Гуделл добавил, что для всех, кто знал Харви, он был "ландшафтным дизайнером, философом, пророком, остроумным человеком, писателем, вдохновением, инициатором, ментором". Также он отметил, что основатель фестиваля любил создавать "сцены", позволяющие людям "смотреть на мир по-новому". 

Фестиваль Burning Man проходит ежегодно в пустыне Блэк-Рок. Он стартует в последний понедельник августа и заканчивается в первый понедельник сентября. Завершается мероприятие сожжением огромной статуи человека.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
10:12
МВД опубликовало подробности смертельного ДТП в Барнауле 0
09:33
Очевидцы: в Барнауле водитель насмерть сбил пешехода 4
09:11
Американские СМИ написали об "устрашающей" российской подлодке 0
08:41
Основатель фестиваля Burning Man скончался в Сан-Франциско 0
08:26
Дуров предупредил о сбоях в работе мессенджера Telegram 2
08:06
Как будут выплачивать пенсии в Алтайском крае в связи с майскими праздниками 0
07:50
Ежедневник: исторические события и праздники 29 апреля 0
07:34
Какие дороги в Барнауле отремонтируют за два года. Инфографика 0
07:19
Остаться в живых: как выбрать мясо для шашлыков и не отравиться 0
07:03
Квартиру с камином и витражным остеклением продают в Барнауле за 11 млн руб 7
06:48
Как барнаульцам провести 1 мая и куда сходить 0
06:32
Руками не трогать: можно ли срывать маральник и высаживать на своем участке 5
06:17
Дожди и +18 градусов обещают в Алтайском крае 29 апреля 0
06:01
Общественному транспорту в Барнауле решили не выделять отдельную полосу 3
05:48
Депутат ГД о понижении зарплат до 35 тыс.: "Как можно жить на эти деньги?" 20
04:49
Возможным местом встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына назвали Россию 6
03:58
Ставка по ипотеке в России достигла минимума 2
02:43
Правительство направит 16,3 млрд рублей на прибавку к зарплате бюджетников 0
01:37
Российские ученые сделали уникальное открытие в Антарктике 0
00:30
Сибирские ученые научились моделировать форму тромбоцитов 1
23:47
Инвалидам предлагают удвоить метраж при получении жилья 0
23:32
Доплаты к пенсиям ко Дню Победы получат более 100 тысяч пенсионеров 0
23:13
Кремль разрабатывает план противодействия коррупции на два года вперед 3
22:48
Назарбаев назвал Россию "богом данным соседом" для Казахстана 0
22:39
Путин подписал указ о проведении Года театра в России в 2019 году 0
22:21
Россия вводит запрет на въезд для враждебно настроенных политиков 1
21:49
Доходы гендиректора РЖД за два года подросли в два раза 4
21:31
Подсветку в цветах российского флага протестировали на Крымском мосту 0
21:11
Томск заволокло дымом от пожара на территории бывшего завода 0
20:58
Россиян хотят пускать в Турцию по внутренним паспортам 3
20:38
Видео прохода боевых кораблей ЧФ под аркой Крымского моста 0
20:24
Умер брат Раисы Горбачевой, брошенный всеми в психлечебнице 0
19:46
Школьник в Иваново, исполняя роль Отелло в спектакле, ранил себя кинжалом 0
19:21
Депутатам Госдумы предложили приравнять свою зарплату к средней по стране 6
19:08
Коротко о главном: тоннель под вокзалом, снег в мае и барнаульские фонтаны
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 28 апреля
18:49
Медведев про наш ответ на хамство США: "не просто, так сказать, покусывать" 6
18:31
Песков рассказал о важности борьбы с угрозами в интернете 1
18:08
Медведев: вопрос пенсионного возраста на пороге обсуждения 9
17:49
Медведев не планирует уходить на отдых: "Буду работать на пользу стране" 12
17:30
Гендиректор СГК предложил Минэнерго России провести совещание в Рубцовске 0
17:21
Жители Бийска останутся без горячей воды с 14 мая 0
17:14
Медведев пригласил Обаму посмотреть на "клочья" от экономики России 7
17:04
Пятеро приговоренных к смерти вышли на волю в России за последние годы 9
16:52
Шесть лесных пожаров произошло в Алтайском крае 1
16:36
Прокуратура: 4 новосибирских ТРЦ из 161 проверенного не имеют нарушений 4
16:23
Блокировку Telegram высмеяли в анонсе "Пиратов Карибского моря" на СТС 4
16:14
Никаких тележек: список предметов, запрещенных на "Евровидении-2018" 0
16:02
Отопительный сезон завершен в Бийске 1
15:51
Новый вид телефонного мошенничества зарегистрирован в Рубцовске 0
15:35
Собака в пальто "от Шанель" и сапожках потерялась в Тюмени 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.