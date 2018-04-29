Фото: ceremonyheals.com
Основатель американского фестиваля музыки и искусства Burning Man ("Горящий человек") Ларри Харви умер в Сан-Франциско на 71-м году жизни. Об этом в воскресенье, 29 апреля, пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт фестиваля.
По словам гендиректора фестиваля Мэриэна Гуделла, Харви пережил обширный инсульт у себя дома 4 апреля. "Хотя мы все надеялись на то, что он поправится, он умер мирно этим утром в Сан-Франциско рядом с членами семьи ", — цитирует агентство его слова.
Гуделл добавил, что для всех, кто знал Харви, он был "ландшафтным дизайнером, философом, пророком, остроумным человеком, писателем, вдохновением, инициатором, ментором". Также он отметил, что основатель фестиваля любил создавать "сцены", позволяющие людям "смотреть на мир по-новому".
Фестиваль Burning Man проходит ежегодно в пустыне Блэк-Рок. Он стартует в последний понедельник августа и заканчивается в первый понедельник сентября. Завершается мероприятие сожжением огромной статуи человека.
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