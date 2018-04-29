Фото: forums.wrk.ru
Американский журнал Popular Mechanics написал материал, демонстрирующий "всю мощь российского подводного флота". Об этом пишет РИА Новости.
В статье говорится, что ВМФ России — это "крепкий орешек", имеющий в своем распоряжении 72 подлодки, в том числе ракетоносцы, субмарины с крылатыми ракетами и уникальные аппараты для спецопераций.
Журнал подчеркивает, что РФ обладает сравнительно многочисленным флотом подлодок спецназначения, среди которых выделяются две огромных "плавучие базы" на базе корпусов "Дельта" III (в российской классификации — проект 667БДР "Кальмар") и IV (проект 667БДРМ "Дельфин"), цель которых — транспортировка глубоководных минисубмарин.
Издание также обращает внимание на "устрашающую" подлодку Б-90 "Саров", которая, как пишет журнал, является испытательной платформой для новой ядерной торпеды "Статус-6".
""Статус-6" предназначена для атаки прибрежных целей (порты и города) гигантской 100-мегатонной термоядерной боеголовкой. "Статус-6" может обходить противоракетную оборону США и уничтожать целые прибрежные районы, посылая на них цунами и делая непригодным для жизни из-за радиоактивных осадков", — говорится в материале.
Агентство отмечает, что подлодка Б-90 "Саров" — испытательная российская дизель-электрическая субмарина, единственный корабль проекта 20120. Создана на базе корпуса субмарины проекта "Сарган", заложенной в конце 80-х. Была спущена на воду в декабре 2007 года.
Комментарии